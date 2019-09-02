Экс-участница Дома-2 рассказала на своей странице в Instagram, куда переехала с Анжелиной-Летицией. Виктория Боня обосновалась с столице Великобритании.

Экс-участница "Дома-2" рассказала на своей странице в Instagram, куда переехала с Анжелиной-Летицией. Виктория Боня обосновалась с столице Великобритании.Подписчики модели всоцсети полагали, что она вернется в Москву. Телеведущая уточнила, что выбрала Лондонне случайно."Главное, именно здесья смогу организовать дочери серьезные занятия конным спортом, о чем она такмечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне…", – объяснилаВиктория Боня. При этом она отметила, что планирует и для себя найти в мегаполисевозможности "для развития и самореализации"."Ох, сколько же яготовила документы, занималась поиском жилья, лучшей школы, конного спорта,гимнастики, и все это хотелось иметь в одном районе и все это на высокомуровне...", – поделилась Виктория Боня. Она добавила, что держала свой переездв секрете, поскольку ждала подтверждениятого, что дочь примут в британскую школу.Фолловеры поздравилизвезду с переездом и пожелали хорошо обосноваться на новом месте. "Какая вы крутая, верное решение...Поздравляю", "Поздравляю! У тебя будет все на высшем уровне в жизни! Молодец!","Молодец, главное в жизни – это дети, а завистники пусть лопнут", -высказались комментаторы под постом .Отметим, изначальнотелеведущая собиралась улететь в США. Однако вмешался ее бывший гражданский муж– ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Он запретил увозить ихобщую дочь в Штаты.