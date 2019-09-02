Экс-участница Дома-2 рассказала на своей странице в Instagram, куда переехала с Анжелиной-Летицией. Виктория Боня обосновалась с столице Великобритании.
Экс-участница "Дома-2" рассказала на своей странице в Instagram, куда переехала с Анжелиной-Летицией. Виктория Боня обосновалась с столице Великобритании.
Подписчики модели в
соцсети полагали, что она вернется в Москву. Телеведущая уточнила, что выбрала Лондон
не случайно.
"Главное, именно здесь
я смогу организовать дочери серьезные занятия конным спортом, о чем она так
мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне…", – объяснила
Виктория Боня. При этом она отметила, что планирует и для себя найти в мегаполисе
возможности "для развития и самореализации".
"Ох, сколько же я
готовила документы, занималась поиском жилья, лучшей школы, конного спорта,
гимнастики, и все это хотелось иметь в одном районе и все это на высоком
уровне...", – поделилась Виктория Боня. Она добавила, что держала свой переезд
в секрете, поскольку ждала подтверждения
того, что дочь примут в британскую школу.
Фолловеры поздравили
звезду с переездом и пожелали хорошо обосноваться на новом месте. "Какая вы крутая, верное решение...
Поздравляю", "Поздравляю! У тебя будет все на высшем уровне в жизни! Молодец!",
"Молодец, главное в жизни – это дети, а завистники пусть лопнут", -
высказались комментаторы под постом .
Отметим, изначально
телеведущая собиралась улететь в США. Однако вмешался ее бывший гражданский муж
– ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Он запретил увозить их
общую дочь в Штаты.