Развод экс-прокурора Крыма прокомментировали в ее окружении. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян назвал возможную причину, по которой Наталья Поклонская и Иван Соловьев разошлись.

Развод экс-прокурора Крыма прокомментировалив ее окружении. Членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян назвал возможную причину, по которой Наталья Поклонская и Иван Соловьевразошлись."Наталья Владимировна по натуре лидер. Управлять ею неполучится, пытаться опередить ее на повороте тоже. Ну, и разумеется, она оченьне любит, когда люди пользуются ее именем себе на благо, попросту говоряпиарятся", – заявил эксперт в беседу с "Дни.ру". Он отметил, что точных причинразвода пары не знает, но предположения по этому поводу у него имеются."Я так понял, что Иван с начала года полностьюсосредоточился на их совместном проекте, книга у них выходила. Видимо, слишкоммного времени они проводили друг с другом и не успевали друг от другаотдохнуть. А это всегда вредит браку", – рассказал Манукян. Также он сообщил,что ему удалось в течение месяца поработать с депутатом."Мы сотрудничали в июле 2017 года. Потом мойблогерский стиль дал о себе знать и, конечно, Наталье Владимировне это непонравилось. Наш формат начальник-помощник так и не успел прижиться. Но для меняважнее всего, что мы с ней не поссорились, и я ее уважаю по сей день", -поделился эксперт. Он добавил, что опыт сотрудничества с стал для него бесценным.По словам Вадима Манукяна, в последнее время общаться сполитиком в соцсетях они стали значительно реже. "Но я все понимаю, к своейработе относится очень серьезно и решает насущные проблемылюдей, работает не для галочки, а на совесть", – резюмировал эксперт.