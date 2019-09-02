Развод экс-прокурора Крыма прокомментировали
в ее окружении. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян назвал возможную причину, по которой Наталья Поклонская и Иван Соловьев
разошлись.
Развод экс-прокурора Крыма прокомментировали
в ее окружении. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян назвал возможную причину, по которой Наталья Поклонская и Иван Соловьев
разошлись.
"Наталья Владимировна по натуре лидер. Управлять ею не
получится, пытаться опередить ее на повороте тоже. Ну, и разумеется, она очень
не любит, когда люди пользуются ее именем себе на благо, попросту говоря
пиарятся", – заявил эксперт в беседу с "Дни.ру". Он отметил, что точных причин
развода пары не знает, но предположения по этому поводу у него имеются.
"Я так понял, что Иван с начала года полностью
сосредоточился на их совместном проекте, книга у них выходила. Видимо, слишком
много времени они проводили друг с другом и не успевали друг от друга
отдохнуть. А это всегда вредит браку", – рассказал Манукян. Также он сообщил,
что ему удалось в течение месяца поработать с депутатом.
"Мы сотрудничали в июле 2017 года. Потом мой
блогерский стиль дал о себе знать и, конечно, Наталье Владимировне это не
понравилось. Наш формат начальник-помощник так и не успел прижиться. Но для меня
важнее всего, что мы с ней не поссорились, и я ее уважаю по сей день", -
поделился эксперт. Он добавил, что опыт сотрудничества с стал для него бесценным.
По словам Вадима Манукяна, в последнее время общаться с
политиком в соцсетях они стали значительно реже. "Но я все понимаю, к своей
работе относится очень серьезно и решает насущные проблемы
людей, работает не для галочки, а на совесть", – резюмировал эксперт.