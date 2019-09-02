После недавней встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Александр Лукашенко отправился на сбор арбузов в компании красивых девушек. Эксперты не исключили, что Батька стал жертвой грамотно спланированной провокации.

После недавней встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Александр Лукашенко отправился на сбор арбузов в компании красивых девушек. Эксперты не исключили, что Батька стал жертвой грамотно спланированной провокации.Белорусский лидер получил шанс засветиться в компаниисильных мира сего, отметил эксперт по маркетингу Алексей Колб. По его мнению,Лукашенко стоило использовать этот момент, но в руководстве страныпросчитались.Эффект от встречи с представителем США был смазан новостямио сборе Лукашенко арбузов, полагает Колб. В интернете появилось множествофотографий и видео, где белорусский лидер в компании молодых красавиц кидаетарбузы.Советников президента республики Колб назвал"бездарями". "На месте я бы уволил своих пиарщиков.Его словно вымазали грязью, закидали арбузными корками", – цитируетэксперта Gazetaby.com. Колб не стал исключать, что Батька стал жертвойтщательно подготовленной провокации.Джон Болтон посетил Белоруссию 29 августа. Американскийгость такого высокого уровня побывал в соседней республике впервые за 20 лет.Лукашенко подарил представители Вашингтона подарки и предложил ему начать новуюстраницу в отношениях двух стран.После переговоров белорусский лидер отправился на участок,где занялся сбором урожая арбузов. Помогали несколько девушекво главе с пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт. По словам Батьки, в этом году он собрал 20 тонн бахчевых.