После недавней встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Александр Лукашенко отправился на сбор арбузов в компании красивых девушек. Эксперты не исключили, что Батька стал жертвой грамотно спланированной провокации.
После недавней встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Александр Лукашенко отправился на сбор арбузов в компании красивых девушек. Эксперты не исключили, что Батька стал жертвой грамотно спланированной провокации.
Белорусский лидер получил шанс засветиться в компании
сильных мира сего, отметил эксперт по маркетингу Алексей Колб. По его мнению,
Лукашенко стоило использовать этот момент, но в руководстве страны
просчитались.
Эффект от встречи с представителем США был смазан новостями
о сборе Лукашенко арбузов, полагает Колб. В интернете появилось множество
фотографий и видео, где белорусский лидер в компании молодых красавиц кидает
арбузы.
Советников президента республики Колб назвал
"бездарями". "На месте я бы уволил своих пиарщиков.
Его словно вымазали грязью, закидали арбузными корками", – цитирует
эксперта Gazetaby.com. Колб не стал исключать, что Батька стал жертвой
тщательно подготовленной провокации.
Джон Болтон посетил Белоруссию 29 августа. Американский
гость такого высокого уровня побывал в соседней республике впервые за 20 лет.
Лукашенко подарил представители Вашингтона подарки и предложил ему начать новую
страницу в отношениях двух стран.
После переговоров белорусский лидер отправился на участок,
где занялся сбором урожая арбузов. Помогали несколько девушек
во главе с пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт. По словам Батьки, в этом году он собрал 20 тонн бахчевых.