Российская актриса Клара Новикова в студии программы Судьба человека рассказала, как именно юмор всегда помогал ей выпутываться из самых сложных ситуаций. В жизни она такая же веселая, как и ее персонажи. Особенно многим запомнился образ харизматичной тети Сони, который и прославил Новикову на всю страну.

Российская актриса Клара Новикова в студии программы "Судьба человека" рассказала, как именно юмор всегда помогал ей выпутываться из самых сложных ситуаций. В жизни она такая же веселая, как и ее персонажи. Особенно многим запомнился образ харизматичной тети Сони, который и прославил Новикову на всю страну.Актриса уже была в гостях у Бориса Корчевникова. Тогда она откровенно рассказала о своей несчастной любви, о первом муже, поднимавшем на нее руку, и о тридцатилетнем счастливом браке с журналистом Юрием Зерчаниновым.Недавно стало известно, что единственная дочь вынудила Новикову уехать из собственной квартиры, в которой теперь живет внук актрисы. Клара Борисовна рассказала, что теперь ютится где-то в Подмосковье, а также о том, что действительно происходит в ее жизни.Много лет назад Новиковой поставили страшный диагноз. Она призналась, как боялась смерти и не хотела умирать и только думала о том, как все преодолеть и жить дальше. В тот нелегкий период с ней был муж, который буквально переболел вместе с ней. Рядом была и костюмер, которая постоянно находилась с ней в больнице. Дочь актрисы в то время сдавала выпускные экзамены и не могла помочь маме.Новикова рассказала, как ходила по палатам и подбадривала таких же больных, как и она. "Я сама не знала, как спасаться, но мне казалось, что друг друга мы должны поддерживать", — отметила юмористка. Однажды уборщица, моя пол, сказала Кларе, что она счастливая, так как на этой кровати "никто не помер". Чуть позже эта же старушка добавила, что Клара Новикова нагрузила на себя больше, чем могла донести. По словам артистки, она эту фразу не забывает и по сей день.Юмористка рассказала, что никогда не ждала от мужа признаний в любви, поскольку и так была уверена в его чувствах. Юрий всегда хотел ее удивлять. Новикова отметила, что с супругом ей всегда было бесконечно интересно, с ним она вошла в другой круг, стала общаться с Лией Ахеджаковой, Инной Чуриковой. С мужем они расписались лишь тогда, когда у них уже родилась общая дочь Маша. Раньше зарегистрировать брак не получалось, потому что Новикова не решалась развестись с первым мужем, который жил в тот момент в Киеве и очень тяжело ее отпускал, сильно заболел.Юрий был старше Клары на 17 лет и она рассказала, что всех своих избранников знакомила с папой. Тот, увидев потенциального супруга, сказал дочери следующие слова: "Я тебя поздравляю. Наконец у тебя появился дедушка".Юрия Зерчанинова не стало десять лет назад. Новикова призналась, что не чувствовала ухода мужа, ей казалось, что он сильный и будет жить, что он справится. Клара Борисовна рассказала, как мужу было необходимо сделать сложную операцию на сердце. Тот сам выбрал хирурга, хотя мог поехать в Израиль или в Америку. Сначала казалось, что все прошло успешно, но через некоторое время началось отторжение установленного клапана.Клара Новикова поделилась, как долго приспосабливалась к новой жизни без мужа. Она много работала, ездила с концертами, играла в спектаклях. По сей день ей не верится, что супруга больше нет рядом.Актриса рассказала про непростые взаимоотношения с дочерью. По ее словам, это может быть связано с тем, что в силу профессии Новикова не была рядом с ней. В настоящее время юмористка оставила дочери и внукам трехкомнатную квартиру, а сама живет в квартире неподалеку от Серебряного бора.Какие отношения были у Клары Новиковой с Анатолием Собчаком? Ревновал ли ее супруг, с которым она прожила вместе несколько десятков лет? Что помогло актрисе пережить потерю близкого человека? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".