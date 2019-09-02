Сегодня во многих школах прозвенел первый звонок. Цветы, банты, шары – День знаний всегда отмечается широко. И только Алена Кравец этот день провела в слезах. Ее горе велико, сердце матери разрывается.

Сегодня во многих школах прозвенел первый звонок. Цветы, банты, шары – День знаний всегда отмечается широко. И только Алена Кравец этот день провела в слезах. Ее горе велико, сердце матери разрывается."Муж мне так и не вернул дочь и, более того, сказал что девочка теперь будет за границей учится, а ее больше не увижу, – рыдает Алена – Я не смогу жить без моей Даниэллы, без моей кровиночки, моего белокурого ангела".Муж считает, что Кравец не сможет воспитать из девочки приличного человека – ему не нравится ни образ жизни ее, ни скандальная слава, ни ухадеры. "Я умолял его позволить мне видеть дочку, стояла на коленях и рыдала – он остался непреклонен, – вздыхает Алена. – Кажется, жизнь остановилась".Стоит надеяться, что в дорогой заграничной школе над дочерью главной светской львицы Москвы не будут издеваться так же, как на родине. В феврале ублюдки надругались над девочкой прямо в общественном туалете учебного заведения."Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее, – рассказывала тогда Алена. – У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю – мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону".