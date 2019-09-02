Сканадально известная блоггерша Лена Миро разнесла в пух и прах музыкального продюсера Яну Рудковскую и ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко. В своем блоге девушка нелестно высказалась о решении супружеской четы по поводу судьбы их сына.

Сканадально известная блоггерша Лена Миро разнесла в пух и прах музыкального продюсера Яну Рудковскую и ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко. В своем блоге девушка нелестно высказалась о решении супружеской четы по поводу судьбы их сына.Рудковская вышла замуж за Плющенко в 2009 году, в 2013 у них появился сын Александр. Семья известна своей любовью к спорту, и неудивительно, что их чадо много времени проводит на катке, совершенствуя свои навыки. Известно, что Александр периодически выступает вместе со своим знаменитым отцом.Разумеется, этот факт привлек внимание Миро, после того, как супружеская чета заявила, что собирается воспитывать сына дома и не отдавать его в школу. Девушка посчитала, что в такой семье мальчика не смогут научить чему-то кроме того, как добиваться спортивных побед."О знаниях, конечно, тут речи и не идет – некогда, блин! Вместо них ребенку предлагаются тренировки, и возникает закономерный вопрос: кто из него вырастет? Вот такой же, как Плющенко — чемпион на шарнирах?" – поделилась со своими подписчиками блоггер.Как Федеральное агентство новостей, она добавила, что по ее мнению, на ребенке собираются "делать деньги": "Баба Яга решила не пускать своего несчастного сына Гномика в первый класс. На фига в школе время терять, когда на ребенке можно зарабатывать прямо здесь и сейчас?".Известно, что девушка уже обратилась в органы опеки с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Она поддержала домашнее обучение, в рамках которого дети получают все для развития. Блоггер даже привела в пример ребенка Алены Водонаевой. Однако Миро призвала лишать родителей "садистов" прав на воспитание, если их дети лишены "минимальной школьной программы".