Против бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения возбудили более 10 уголовных дел. Политику, которого обвиняют в узурпации власти и мошенничестве, объявили суровый приговор.

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения возбудили более 10 уголовных дел. Политику, которого обвиняют в узурпации власти и мошенничестве, объявили суровый приговор.Экс-глава украинского правительства Николай Азаров привелпугающие цифры. По его мнению, они наглядно свидетельствуют об"успехах" президентства Порошенко.Бывший премьер-министр рассказал об ужасающих потеряхстраны от туберкулеза. Азаров обвинил во всплеске заболеваемости ПетраПорошенко и экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун.По его словам, каждый год в стране от туберкулезаумирает около четырех тысяч человек. В прошлом году, написал бывшийпремьер-министр на своей странице в Facebook, опасное заболевание выявили у 36тысяч человек.При этом он привел данные Всемирной организацииздравоохранения, согласно которым четверть случаев туберкулеза в Незалежнойявляются недовыявленными. "Это приговор госперевороту, и Супрунв отдельности", – заключил Азаров.За свои действия на посту президента Петр Порошенко можетпоплатиться свободой, не исключил теперь уже бывший генеральный прокурорУкраины Юрий Луценко. "В нашей стране могут сесть все", – цитируетего "Гордон".Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко предупредилэкс-президента, что против него могут возбудить сотни, а то и тысячи уголовныхдел. Подать заявление против бывшего главы государства может любой украинец,подчеркнул парламентарий.подозревают в легализации преступных доходов,узурпации власти и давлении на суд. Последнее время бывший президент зачастилза границу. Не исключено, что он вывозит в другие страны свое имущество.