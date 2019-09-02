Против бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения возбудили более 10 уголовных дел. Политику, которого обвиняют в узурпации власти и мошенничестве, объявили суровый приговор.
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения возбудили более 10 уголовных дел. Политику, которого обвиняют в узурпации власти и мошенничестве, объявили суровый приговор.
Экс-глава украинского правительства Николай Азаров привел
пугающие цифры. По его мнению, они наглядно свидетельствуют об
"успехах" президентства Порошенко.
Бывший премьер-министр рассказал об ужасающих потерях
страны от туберкулеза. Азаров обвинил во всплеске заболеваемости Петра
Порошенко и экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун.
По его словам, каждый год в стране от туберкулеза
умирает около четырех тысяч человек. В прошлом году, написал бывший
премьер-министр на своей странице в Facebook, опасное заболевание выявили у 36
тысяч человек.
При этом он привел данные Всемирной организации
здравоохранения, согласно которым четверть случаев туберкулеза в Незалежной
являются недовыявленными. "Это приговор госперевороту, и Супрун
в отдельности", – заключил Азаров.
За свои действия на посту президента Петр Порошенко может
поплатиться свободой, не исключил теперь уже бывший генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко. "В нашей стране могут сесть все", – цитирует
его "Гордон".
Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко предупредил
экс-президента, что против него могут возбудить сотни, а то и тысячи уголовных
дел. Подать заявление против бывшего главы государства может любой украинец,
подчеркнул парламентарий.
подозревают в легализации преступных доходов,
узурпации власти и давлении на суд. Последнее время бывший президент зачастил
за границу. Не исключено, что он вывозит в другие страны свое имущество.