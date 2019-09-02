Президент
России посетил школу в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области.
Там Владимир Путин пообщался с учениками и преподавателями.
Президент
России посетил школу в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области.
Там Владимир Путин пообщался с учениками и преподавателями.
Российский лидер
вместе с директором прошелся по классам. Владимир Путин заглянул в один из
кабинетов, где поговорил со школьниками. Одного из мальчиков он спас от
неловкой ситуации. Поздравляя их с
началом нового учебного года, президент поправил одному из учеников галстук,
передает . Судя по всему, ребенок выглядел не совсем опрятно.
"Можно я за тобой поухаживаю
немножко?" – спросил ученика . При этом он пообещал, что их школу
в течение года восстановят.