Президент России посетил школу в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области. Там Владимир Путин пообщался с учениками и преподавателями.

ПрезидентРоссии посетил школу в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области.Там Владимир Путин пообщался с учениками и преподавателями.Российский лидервместе с директором прошелся по классам. Владимир Путин заглянул в один изкабинетов, где поговорил со школьниками. Одного из мальчиков он спас отнеловкой ситуации. Поздравляя их сначалом нового учебного года, президент поправил одному из учеников галстук,передает . Судя по всему, ребенок выглядел не совсем опрятно."Можно я за тобой поухаживаюнемножко?" – спросил ученика . При этом он пообещал, что их школув течение года восстановят.