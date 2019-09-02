Плавучий ресторан-дебаркадер, который затонул в Ярославле около недели назад, местные жители предлагают сделать городской достопримечательностью.

Дебаркадер использовали в качестве ресторана в Москве, в 2018 году его перенаправили на Волжскую набережную в Ярославле. Тогда активисты резко возражали – по их мнению, цвет ресторана не сочетался с исторической средой города.Объект позже переместили в речной порт, а потом решили перевезти на новое место. В итоге 25 августа прямо во время буксировки ресторан затонул – под воду ушли два этажа.Местные жители предложили в соцсетях устраивать по подводным этажам экскурсии. Дебаркадер даже назвали ярославским "Титаником", отметив его богатую историю. "От шалмана на Москве-реке до волжского дна!" – написал ярославский бизнесмен Ян Левин в своем Facebook.Однако дебаркадер может создать помехи судоходству, и его, по всей видимости, придется поднять на поверхность – заниматься этим должен собственник. И вряд ли городские чиновники согласуют идею дайвинг-туров и подводных квестов – объект небезопасен для посещений, пишет Strelka Mag.