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<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2019-zayavleno-o-sereznoj-peremene-v-zhizni-zavorotnyuk-posle-novosti-o-rake.html" target="_blank">Заявлено о серьезной перемене в жизни Заворотнюк после новости о раке</a> - В СМИ продолжается ажиотаж вокруг Анастасии Заворотнюк. Поводом стала информация о заподозренной у артистки онкологии. Теперь же поступили официальные данные о положении звезды сериала Моя прекрасная няня.