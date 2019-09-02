Поведение президента Украины Владимира Зеленского все чаще напоминает замашки тоталитарного лидера. Глава государства и поддерживающая его партия Слуга народа не намерены считаться с другими политическими силами в Верховной раде, в том числе фракцией Европейская солидарность и ее лидером Петром Порошенко.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского все чаще напоминает замашки тоталитарного лидера. Глава государства и поддерживающая его партия "Слуга народа" не намерены считаться с другими политическими силами в Верховной раде, в том числе фракцией "Европейская солидарность" и ее лидером Петром Порошенко."Слуга" народа будет принимать законысамостоятельно, если не найдет общего языка с другими парламентскимиполитическими силами. Об этом Зеленский заявил 2 сентября на совещании счленами правительства, депутатами и правоохранительными органами.Он напомнил, что за него и поддерживающую его партиюпроголосовало большинство украинцев. Это дало "Слуге народа"абсолютное большинство в Верховной раде девятого созыва. "К сожалению, не всепартии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход, а ненайдем, тогда будем принимать законы сами", – объявил Зеленский.Новость дополняется.