Поведение президента Украины Владимира Зеленского все чаще напоминает замашки тоталитарного лидера. Глава государства и поддерживающая его партия Слуга народа не намерены считаться с другими политическими силами в Верховной раде, в том числе фракцией Европейская солидарность и ее лидером Петром Порошенко.
Поведение президента Украины Владимира Зеленского все чаще напоминает замашки тоталитарного лидера. Глава государства и поддерживающая его партия "Слуга народа" не намерены считаться с другими политическими силами в Верховной раде, в том числе фракцией "Европейская солидарность" и ее лидером Петром Порошенко.
"Слуга" народа будет принимать законы
самостоятельно, если не найдет общего языка с другими парламентскими
политическими силами. Об этом Зеленский заявил 2 сентября на совещании с
членами правительства, депутатами и правоохранительными органами.
Он напомнил, что за него и поддерживающую его партию
проголосовало большинство украинцев. Это дало "Слуге народа"
абсолютное большинство в Верховной раде девятого созыва. "К сожалению, не все
партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход, а не
найдем, тогда будем принимать законы сами", – объявил Зеленский.
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