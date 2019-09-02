Жена певца Александра Розенбаума опровергла сообщения СМИ о его экстренной госпитализации и тяжелом состоянии.

Жена певца Александра Розенбаума опровергла сообщения СМИ о его экстренной госпитализации и тяжелом состоянии."Все в порядке, нет, он не в больнице", — заявила "Интерфаксу" Елена Савшинская.Ранее некоторые издания распространили информацию, что Александр Розенбаум якобы находится в реанимации одной из московских больниц после проведенной ему операции. Отмечалось, что его состояние врачи оценивают как тяжелое, хотя оперативное вмешательство и прошло успешно.Официальные представители певца не смогли прокомментировать эти сообщения, заявив, что ничего не знают о госпитализации артиста.