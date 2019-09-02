Абсолютному победителю достанется 150 тысяч рублей

Абсолютному победителю достанется 150 тысяч рублей31 августа завершилось онлайн-голосование за звание самой красивой деревни Владимирской области. Мнение жителей жюри учтет при подведении итогов ежегодного конкурса.Самую красивую деревню региона выбирают уже в пятый раз. В этом году на почетное звание претендовали 100 населенных пунктов. Победителя назовут 25 сентября.Среди крупных сел самым красивым жители региона назвали село Илькино Меленковского района. За него отдали голоса 37% участников. Среди населенных пунктов с численностью жителей от 150 до 1 тысячи человек победу одержали Пировы Городищи Вязниковского района. За это село проголосовали 23% участников. Среди малых сел самым красивым назвали село Кистыш, где строят музей Суворова и туристический комплекс. Ему отдали 23% голосов.Победители конкурса получат по 80 тысяч рублей, приз за второе место - 50 тысяч рублей, а за третье - 30 тысяч рублей. Абсолютному победителю достанется 150 тысяч рублей.