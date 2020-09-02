Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением 5 сентября 2020 года в городе Москве «Московской ночной велогонки» будет ограничено движение транспорта:– с 18.40 до 23.30 часов по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам;– с 18.40 до 00.00 часов по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники;– с 19.20 до 23.10 часов по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту;– с 19.20 до 00.00 часов по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным;– с 06.00 до 00.30 часов по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса «Лужники»).Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81