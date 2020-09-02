В Крым отправились представители творческой молодёжи, среди которых есть модельеры, певцы, дизайнеры, художники, юмористы, музыканты и театралы.
Делегация Владимирской области примет участие во всероссийском фестивале «Таврида-Арт». Мероприятие проводится
со 2 по 6 сентября
в крымском Судаке
в рамках федерального проекта «Социальная активность» напроекта «Образование».
В этом году программа мероприятия состоит из четырёх блоков: открытие (телевизионный шоу-концерт «Таврида вдохновляет»), фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», запуск кастинг-платформы «Таврида – АРТ» и первый масштабный фестиваль креативных индустрий.
От нашего региона в Крым отправились представители творческой молодёжи, среди которых есть модельеры, певцы, дизайнеры, художники, юмористы, музыканты и театралы.