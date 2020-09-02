В Крым отправились представители творческой молодёжи, среди которых есть модельеры, певцы, дизайнеры, художники, юмористы, музыканты и театралы.

Делегация Владимирской области примет участие во всероссийском фестивале «Таврида-Арт». Мероприятие проводитсясо 2 по 6 сентябряв крымском Судакев рамках федерального проекта «Социальная активность» напроекта «Образование».В этом году программа мероприятия состоит из четырёх блоков: открытие (телевизионный шоу-концерт «Таврида вдохновляет»), фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», запуск кастинг-платформы «Таврида – АРТ» и первый масштабный фестиваль креативных индустрий.От нашего региона в Крым отправились представители творческой молодёжи, среди которых есть модельеры, певцы, дизайнеры, художники, юмористы, музыканты и театралы.