Заслуженно патрульно-постовую службу считают «кузницей кадров» для многих подразделений органов внутренних дел.

2 сентября – День образования подразделений патрульно-постовой службы полиции. ППС по праву по праву зовется самой народной службой полиции: сотрудники этой службы всегда на виду. Местом службы патрульных являются улицы, скверы, парки, другие общественные места. Зачастую сотрудники именно этой службы первыми прибывают туда, где людям нужна помощь. Заслуженно патрульно-постовую службу считают «кузницей кадров» для многих подразделений органов внутренних дел. Сотрудники, прошедшие нелёгкую школу ППС, впоследствии успешно выполняют обязанности участковых, оперативников, становятся руководителями служб и подразделений.***Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Роман Запорожец поздравляет своих коллег с праздником и отмечает, что сегодня сотрудники успешно справляются с задачами по охране общественного порядка и общественной безопасности на улицах города.- Спектр стоящих перед сотрудниками ППСп задач очень широк: от простого «показать дорогу» до раскрытия тяжких преступлений, обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий государственного и международного уровня, - говорит Роман НиколаевичРезультативность работы подразделения зависит не только от личных качеств и профессиональной подготовленности отдельных сотрудников, но и от умения работать слаженно в коллективе. Хорошо спланированная и организованная работа положительно сказывается на динамике результативности оперативно-служебной деятельности подразделения. За 8 месяцев 2020 года сотрудниками ОБ ППСп УМВД России по городу Владимиру пресечено более 10 тысяч административных правонарушений, раскрыто свыше 130 преступлений, задержано более 200 граждан, находившихся в розыске.25 мая 2020 года в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 43-летнего жителя областного центра о совершении в отношении него преступления.Наряд сотрудников патрульно-постовой службы ОБ ППСп УМВД России по городу Владимиру, несущий службу на территории Ленинского района города Владимира, получил информацию о том, что на ул. Верхняя Дуброва совершено разбойное нападение. Сотрудникам, несущим службу на улицах города, были переданы приметы нападавшего. При отработке территории, прилегающей к месту происшествия, сотрудники обратили внимание на гражданина, подходящий под приметы подозреваемого. При виде полицейских он попытался скрыться. Благодаря умелым решительным действиям, с привлечением нарядов, несущих службу на соседних маршрутах, подозреваемого удалось задержать. У него было изъято похищенное, а также пневматический пистолет. По факту противоправных действий в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ.- В техническое оснащение подразделений патрульно-постовой службы полиции входит широкий набор специальных средств, вооружения, специальной техники, служебные животные. Вместе с тем, главным ресурсом повышения законности и правопорядка остается «человеческий фактор» - обучение, воспитание, повышение профессионального уровня, требовательности к себе и подчиненным, - отмечает командир ОБ ППС.***Командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Петушинскому району старший лейтенант полиции Андрей Климин на службу в органы внутренних дел поступил в 2009 году. После окончания факультета физической культуры педагогического колледжа пришел служить в подразделение ППСп. Вместе с коллегами патрулировал улицы, охраняя общественный порядок в родном городе. Без отрыва от службы получил высшее образование – юридическое. С 2016 года он возглавляет ОВ ППСп.По итогам 8 месяцев 2020 года полицейскими отдельного взвода ППСп ОМВД России по Петушинскому району раскрыто 9 преступлений, выявлено около 400 различных административных правонарушений.Свой служебный опыт Андрей сегодня передает своим подчиненным. Молодые сотрудники ППСп обращаются к командиру с самыми разными вопросами. А он никогда не отказывает в помощи. Старший лейтенант проводит работу не только с подчиненными. На встречах со студенческой аудиторией Андрей Климин рассказывает о специфике работы патрульно-постовой службы полиции, и о том, как стать полицейским.- Патрульно-постовую службу нельзя назвать простой. Но я считаю, что служба в ППСп даёт такие опыт и знания, которые едва ли можно обрести где-то ещё, потому уверен, что начинать службу в органах внутренних дел стоит именно с ППСп, - отмечает Андрей.В день профессионального праздника Андрей Климин поздравляет уважаемых ветеранов и действующих сотрудников, желает успехов и признания в трудной, но такой нужной и важной работе.***Возможность помогать людям, защищать их от противоправных посягательств и стали главными мотиваторами для поступления на службу для Арсения Целяпина.Арсений был принят на службу в ОМВД России по Собинскому району на должность младшего сержанта полиции ОВ ППСп после службы в армии.- Пришел совсем молодой, но сразу понял, что от сотрудников ППС требуется не только знание законов, но и способность оперативно отреагировать на ситуацию. Работать приходится с разными людьми, с каждым из которых обязательно нужно найти общий язык, что не всегда бывает просто, но со сложностями справляемся. Главное - мы видим, что наша работа нужна и важна жителям родного города, - говорит Арсений.Главной поддержкой для молодого сотрудника является жена, которая, понимая все тяготы службы, старается во всем поддерживать супруга. В профессиональный праздник свои поздравления патрульный постовой адресует действующим сотрудникам и ветеранам:- Желаю здоровья, благополучия в семье, продвижения по службе и только мирных будней.***В отдельном взводе патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Судогодскому району молодой коллектив. Но, несмотря на свою молодость, сравнительно небольшой служебный опыт, каждый сотрудник добросовестно исполняют служебные обязанности, проявляют инициативу и настойчивость, охотно перенимают опыт старших коллег.Только за 2020 год полицейскими выявлено 460 административных правонарушений, раскрыто 3 преступления, задержано лицо, находящееся в федеральном розыске.Возглавляет ОВ ППСп ОМВД России по Судогодскому району молодой, но перспективный сотрудник - лейтенант полиции Кирилл Кокуев. На службу полицейский пришел в 2012 году, сразу после возвращения из армии. Начинал, как и все, стажером на должности полицейского. Исполнительность, настойчивость, целеустремленность и ответственность молодого сотрудника были замечены руководством. И вот теперь он сам – руководитель, который может дать правильный совет, так как имеет практический опыт работы патрульно-постовой службы.- О работе полицейского я мечтал с детства. Чувство долга и справедливости подтолкнуло к будущей профессии. Выбор я свой сделал осознано и никогда не жалел. Патрульно-постовая служба – это, прежде всего работа с людьми, которым нужна помощь. На службе приходится сталкиваться с разными ситуациями, решая их, ты и сам набираешься опыта и совершенствуешься в профессии, - говорит командир ОВ ППС.По мнению Кирилла Кокуева, в работе полицейского необходимы такие качества, как честность, порядочность, тактичность, доброта и сочувствие. Но вместе с тем необходим твердый характер, сила воли, уверенность в себе и в выбранной профессии.Коллектив ОВ ППСп ОМВД России по Судогодскому району поздравляем всех сотрудников и ветеранов патрульно-постовой службы полиции с профессиональным праздником. Желает успехов в нелегком труде, здоровья, удачи, вдохновения и семейного благополучия!***Каждый день в Юрьев-Польском районе на службу заступают пешие наряды и автопатрули сотрудников ОВ ППС. За 7 месяцев текущего года сотрудниками оППС ОМВД России по Юрьев-Польскому району было выявлено более 560 административных правонарушений, в основном за распитие алкогольной продукции и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, также полицейские данной службы раскрыли 4 преступления.В отделении службу проходят и мужчины, и женщины, основная часть сотрудников - молодые люди, пришедшие на службу после прохождения службы в армии. Одним из новичков в отделении является младший сержант полиции Дмитрий Степаненко, который поступил на службу в 2019 году, в настоящий момент проходит профессиональную подготовку в учебном центре.Дмитрий родился и вырос в г. Юрьев-Польский. В 2018 году был призван в армию для прохождения срочной службы в сухопутных войсках г. Будённовск. Документы для поступления на службу в органы внутренних дел подал сразу после армии. Пройдя успешно все испытания, стал стажером и на данный момент заканчивает обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области.Дмитрию служба нравится, ведь он стоит на страже закона и порядка, помогает людям. Молодой сотрудник считает, что полицейский ППС должен быть как грамотным специалистом, отлично знающим нормативно-правовую базу, так и человеком, подготовленным физически, чтоб при необходимости обезвредить преступника.Многие сотрудники отдела полиции начинали свой путь именно с патрулирования улиц. Таким образом получали первые знания и приобретали умения в охране порядка и безопасности, это стало бесценным опытом и отличным стартом карьеры. Сейчас они трудятся в уголовном розыске, следствии, службе участковых уполномоченных.