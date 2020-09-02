7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала Фитнес. Главную роль в популярном ситкоме играет очаровательная Софья Зайка. Дни.ру удалось поговорить с артисткой.

7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертогосезона сериала "Фитнес". Главную роль в популярном ситкоме играеточаровательная Софья Зайка. "Дни.ру" удалось поговорить с артисткой."Дни.ру":Можетеподелиться впечатлениями от съемок новой части сериала "Фитнес"? Вероятно,встретить коллег после самоизоляции – настоящий праздник.С.З: На самом деле, мы начали снимать чуть пораньше – ещедо начала карантина. А потом, в конце марта, сделали паузу, и возобновилисъемки уже в июне.Обычно, когда мы снимаем сезоны, мы понимаем, чтоесть съемочный период длиной в три месяца, после которого будет отдых. А тутнас внезапно и резко закрыли. Поэтому после снятия ограничений было ощущение,что все изголодались по работе, соскучились друг по другу. Все были очень радывернуться к съемкам."Дни.ру": Сериал"Фитнес" с успехом прошел три сезона, у него хорошие рейтинги. Почему он такполюбился зрителям? Возможно, это произошло на фоне повального увлечения ЗОЖ?С.З: Конечно. По большому счету, "Фитнес" – это первыйсериал, в котором педалируется эта тема. Кроме того, наш сериал – не только проспорт, но и про дружбу, про любовь. Все это происходит вокруг спорта. Вообще ядумаю, что тема здорового образа жизни актуальна всегда. Но, мне кажется,главное, за что "Фитнес" так полюбили – это доброта. Мы делаем очень добрыйсериал, в котором вообще нет отрицательных персонажей. Они такие разные, и вкаждом эпизоде с нашими героями зритель может узнать себя, это тоже важно."Дни.ру":У Вас много общего с вашим персонажем из "Фитнеса" Асей?С.З: Определенное сходство есть. Вообще у нас в профессии, как правило, все устроено так: персонаж – это я плюс кто-то. Поэтому влюбом персонаже актер может обнаружить черты своего характера, или же дополнитьими своего героя. Я, особенно в первом сезоне "Фитнеса", когда зрители тольконачали знакомиться с персонажами, достаточно много сходств видела с Асей. Ятакая же прямолинейная, как Ася – она рубит правду-матку, это мне тожесвойственно. Присуща мне и наивность моей героини, порой детская."Дни.ру":Какогоперсонажа Вы мечтаете сыграть, но пока не удавалось? Хотите попробовать что-тоабсолютно новое?С.З: Конечно. Мне почему-то не дают играть сильныхзлодеек, а мне это было бы очень интересно. Бывают у меня немного стервозныегероини, но злых не было. Мне хочется попробовать себя в бандитском образе, дляменя это была бы роль на сопротивление, о которой мечтают практически всеактеры."Дни.ру":Расскажите,когда Вы снимались в фильме "Холоп", было ли у Вас предчувствие, что оннастолько выстрелит?С.З: Было! Мы снимали его два года назад в хорошихусловиях, а по атмосфере на площадке можно сказать многое. Отношение КлимаШипенко ко всему процессу, к сценаристам, к актерам было теплым и дружеским, он– надо отдать ему должное – создавал волшебную атмосферу, а ведь она во многомзависит именно от режиссера. Команда собралась прекрасная. Помню, как мы сиделис Олей Дибцевой и думали о том, что проект получится очень хорошим. Я ужеговорила эту фразу и убеждаюсь в этом все сильнее – все прекрасное делается влюбви. "Холоп" снимался именно так. Поэтому у меня было предчувствие, что мыснимаем качественный проект, который зритель полюбит, как полюбили его мы."Дни.ру":Послечастичного открытия границ многие поехали на зарубежные курорты, которые из-запандемии были недоступны. Планируете отправиться на чужбину позагорать? А может,сердцу милее родные просторы?С.З: Я очень люблю заграничные путешествия, но в силуобстоятельств я сейчас отдыхала у себя на родине, в Сибири. Провела там двамесяца, ощущения – будто побывала на курорте. Мне хочется на океаны, на моря –бывать там хотя бы раз в год. Но я не знаю, когда мне это удастся. Сейчас уменя месяц выходных – и я не думаю, что за этот месяц все границы откроют – апотом будет очень плотный график. Поэтому я буду отдыхать на просторах нашейстраны, но и это тоже хорошо – в России очень красивая природа и есть, что посмотреть."Дни.ру":Высказали, что в скором времени Вас ждет плотный график. Поделитесь своимипланами?С.З: Знаете, у меня есть такой принцип – я не говорюничего до того дня, как не выйду на площадку и не снимусь в первой сцене. Кактолько это случится, я сразу же буду всем рассказывать о новых проектах. Это несуеверие – просто традиция."Дни.ру":Некоторыедеятели музыки и кино из России активно следят за тем, что сейчас происходит вБелоруссии, комментируют, делятся мыслями. Как Вы относитесь к происходящему всоседнем государстве? Участвовали когда-нибудь в митинге?С.З: В митингах участвовать мне не доводилось. То, чтопроисходит в Беларуси – это страшно. Мне хочется, чтобы это поскореезакончилось, и чтобы победила правда и справедливость."Фитнес"– с 7 сентября на ТНТ!