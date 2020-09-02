7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого
сезона сериала Фитнес. Главную роль в популярном ситкоме играет
очаровательная Софья Зайка. Дни.ру удалось поговорить с артисткой.
7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого
сезона сериала "Фитнес". Главную роль в популярном ситкоме играет
очаровательная Софья Зайка. "Дни.ру" удалось поговорить с артисткой.
"Дни.ру":
Можете
поделиться впечатлениями от съемок новой части сериала "Фитнес"? Вероятно,
встретить коллег после самоизоляции – настоящий праздник.
С.З: На самом деле, мы начали снимать чуть пораньше – еще
до начала карантина. А потом, в конце марта, сделали паузу, и возобновили
съемки уже в июне.
Обычно, когда мы снимаем сезоны, мы понимаем, что
есть съемочный период длиной в три месяца, после которого будет отдых. А тут
нас внезапно и резко закрыли. Поэтому после снятия ограничений было ощущение,
что все изголодались по работе, соскучились друг по другу. Все были очень рады
вернуться к съемкам.
"Дни.ру": Сериал
"Фитнес" с успехом прошел три сезона, у него хорошие рейтинги. Почему он так
полюбился зрителям? Возможно, это произошло на фоне повального увлечения ЗОЖ?
С.З: Конечно. По большому счету, "Фитнес" – это первый
сериал, в котором педалируется эта тема. Кроме того, наш сериал – не только про
спорт, но и про дружбу, про любовь. Все это происходит вокруг спорта. Вообще я
думаю, что тема здорового образа жизни актуальна всегда. Но, мне кажется,
главное, за что "Фитнес" так полюбили – это доброта. Мы делаем очень добрый
сериал, в котором вообще нет отрицательных персонажей. Они такие разные, и в
каждом эпизоде с нашими героями зритель может узнать себя, это тоже важно.
"Дни.ру":
У Вас много общего с вашим персонажем из "Фитнеса" Асей?
С.З: Определенное сходство есть. Вообще у нас в профессии, как правило, все устроено так: персонаж – это я плюс кто-то. Поэтому в
любом персонаже актер может обнаружить черты своего характера, или же дополнить
ими своего героя. Я, особенно в первом сезоне "Фитнеса", когда зрители только
начали знакомиться с персонажами, достаточно много сходств видела с Асей. Я
такая же прямолинейная, как Ася – она рубит правду-матку, это мне тоже
свойственно. Присуща мне и наивность моей героини, порой детская.
"Дни.ру":
Какого
персонажа Вы мечтаете сыграть, но пока не удавалось? Хотите попробовать что-то
абсолютно новое?
С.З: Конечно. Мне почему-то не дают играть сильных
злодеек, а мне это было бы очень интересно. Бывают у меня немного стервозные
героини, но злых не было. Мне хочется попробовать себя в бандитском образе, для
меня это была бы роль на сопротивление, о которой мечтают практически все
актеры.
"Дни.ру":
Расскажите,
когда Вы снимались в фильме "Холоп", было ли у Вас предчувствие, что он
настолько выстрелит?
С.З: Было! Мы снимали его два года назад в хороших
условиях, а по атмосфере на площадке можно сказать многое. Отношение Клима
Шипенко ко всему процессу, к сценаристам, к актерам было теплым и дружеским, он
– надо отдать ему должное – создавал волшебную атмосферу, а ведь она во многом
зависит именно от режиссера. Команда собралась прекрасная. Помню, как мы сидели
с Олей Дибцевой и думали о том, что проект получится очень хорошим. Я уже
говорила эту фразу и убеждаюсь в этом все сильнее – все прекрасное делается в
любви. "Холоп" снимался именно так. Поэтому у меня было предчувствие, что мы
снимаем качественный проект, который зритель полюбит, как полюбили его мы.
"Дни.ру":
После
частичного открытия границ многие поехали на зарубежные курорты, которые из-за
пандемии были недоступны. Планируете отправиться на чужбину позагорать? А может,
сердцу милее родные просторы?
С.З: Я очень люблю заграничные путешествия, но в силу
обстоятельств я сейчас отдыхала у себя на родине, в Сибири. Провела там два
месяца, ощущения – будто побывала на курорте. Мне хочется на океаны, на моря –
бывать там хотя бы раз в год. Но я не знаю, когда мне это удастся. Сейчас у
меня месяц выходных – и я не думаю, что за этот месяц все границы откроют – а
потом будет очень плотный график. Поэтому я буду отдыхать на просторах нашей
страны, но и это тоже хорошо – в России очень красивая природа и есть, что посмотреть.
"Дни.ру":
Вы
сказали, что в скором времени Вас ждет плотный график. Поделитесь своими
планами?
С.З: Знаете, у меня есть такой принцип – я не говорю
ничего до того дня, как не выйду на площадку и не снимусь в первой сцене. Как
только это случится, я сразу же буду всем рассказывать о новых проектах. Это не
суеверие – просто традиция.
"Дни.ру":
Некоторые
деятели музыки и кино из России активно следят за тем, что сейчас происходит в
Белоруссии, комментируют, делятся мыслями. Как Вы относитесь к происходящему в
соседнем государстве? Участвовали когда-нибудь в митинге?
С.З: В митингах участвовать мне не доводилось. То, что
происходит в Беларуси – это страшно. Мне хочется, чтобы это поскорее
закончилось, и чтобы победила правда и справедливость.
"Фитнес"
– с 7 сентября на ТНТ!