Для экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской гораздо важнее разобраться с проблемами в своей стране. Пока она не хочет вникать в непростые отношения России и Украины.

Для экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской гораздо важнее разобраться с проблемами в своей стране. Пока она не хочет вникать в непростые отношения России и Украины.Светлана Тихановская в ходе интервью на литовском телеканале ответила, кому принадлежит Крым. По ее мнению, отчуждение территории произошло незаконно. Она отметила, что полуостров де-юре является украинским, а де-факто принадлежит России, пишет .Также белорусский оппозиционер отметила, что больше всего сейчас ее заботят проблемы в своей республике. Ситуация с Крымом, как высказалась Светлана Георгиевна, является очень сложной. У народа Белоруссии разные мнения о принадлежности полуострова, однако никто не хочет, чтобы взгляды разъединяли людей, считает Тихановская.Доктор политических наук Андрей Манойло в заявлении оппозиционера увидел неуверенность. По его мнению, Тихановская отвечала, слово студент, который не выучил экзаменационные билеты.Эксперт предположил, что Светлана Георгиевна не согласовала вопрос о принадлежности Крыма с кураторами, которые якобы управляют ею. "Видимо, в методичке Тихановской не было этого пункта. Забыли поставить", – цитирует Манойло "".