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Гособвинитель требует для водителя, сбившего 9-летнего Диму Куропаткина
на Нижней
Дуброве, 2 года 8 месяцев колонии.
Во Владимирской области стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах.
В Коврове выбрали главу города. Решение было принято по итогам тайного голосования.
Владимир готовится к проведению Первого международного историко-культурного
Свято-Андреевского форума.
В Муроме завершился финальный этап международных соревнований "Открытая вода-2020". В эстафете сразились военнослужащие России и Китая.