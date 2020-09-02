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Гособвинитель требует для водителя, сбившего 9-летнего Диму Куропаткинана НижнейДуброве, 2 года 8 месяцев колонии.Во Владимирской области стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах.В Коврове выбрали главу города. Решение было принято по итогам тайного голосования.Владимир готовится к проведению Первого международного историко-культурногоСвято-Андреевского форума.В Муроме завершился финальный этап международных соревнований "Открытая вода-2020". В эстафете сразились военнослужащие России и Китая.