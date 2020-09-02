Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций против России. Об этом сообщил представитель американской администрации.

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций против России. Об этом сообщил представитель американской администрации.Поводом стало заявление президента России Владимира Путина о создании резерва из силовиков для помощи главе Белоруссии Александру Лукашенко в подавлении протестов. Вашингтон пригрозил строгими мерами в случае "открытого вмешательства" Москвы в дела Минска.По мнению политолога Федора Лукьянова, заявление США не стоит воспринимать всерьез. Он обратил внимание, что в последнее время у американской администрации остался только один рычаг давления – санкции. "Уже превращается в фарс", – отметил эксперт.Этот прием запугивания носит декларативный характер. Соединенным Штатам нужно было как-то отреагировать на случившееся. Лукьянов добавил, что Белоруссия никогда не представляла интерес для Америки. "Даже если бы была приоритетом, не очень понятно, что делать", – цитирует его "".Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались более двух недель назад. Многие жители страны остались недовольны победой действующего лидера на выборах. В крупных городах страны прошли уличные шествия против действующего режима.30 Авг 2020 в 10:24 PDT