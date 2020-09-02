За кандидатуру Елены Фоминой проголосовали 20 депутатов из 23 присутствовавших.

Депутаты Ковровского горсовета на внеочередном заседании избрали главой города Елену Фомину, сообщается на сайте администрации Коврова.За пост главы города боролись Амангельды Куандыков, Елена Фомина и Александр Ушаков. Депутаты перед голосованием обсудили представленные программы развития города. За кандидатуру Елены Фоминой проголосовали 20 депутатов из 23 присутствовавших, два бюллетеня счетная комиссия признала недействительными. За Амангельды Куандыкова прологосовал один депутат.«Я приняла это решение обдуманно, не просто так. Я понимаю, какая это ответственность, сколько задач стоит перед главой города. Со своей стороны сделаю всё возможное для того, чтобы выполнить те задачи, которые указаны в моей программе», — сказала Елена Фомина.