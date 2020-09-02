Обязательным условием для въезда в страну будет отрицательный тест на коронавирус.

Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Раньше всех.Отмечается, что страна будет принимать не более 500 человек в неделю. Обязательным условием для въезда будет предъявление отрицательного теста на коронавирус, а также ваучер на отель.Кроме того власти подчеркивают, что данное разрешение будет действовать две недели. Въезд на территорию Греции будет осуществляться через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.Согласно последним данным, за весь период пандемии в Греции было зафиксировано 10 524 случая заражения коронавирусом. 1 347 пациентов выздоровело, вирус унес жизни 271 жителя Греции.