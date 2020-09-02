Президент Белоруссии – очень противоречивая личность, считает бывший лидер Польши Александр Квасьневский. Поведение главы белорусского государства говорит о том, что у него раздвоение личности, уверен политик.

Президент Белоруссии – очень противоречивая личность, считает бывший лидер Польши Александр Квасьневский. Поведение главы белорусского государства говорит о том, что у него раздвоение личности, уверен политик.Квасьневский неоднократно встречался с Лукашенко. По его словам, из этих бесед он понял, что у белорусского лидера – раздвоение личности.С одной стороны, Лукашенко любит эксплуатировать образ мачо и сильного лидера. Это обусловлено особенностями его характера и низким уровнем образования, считает Квасьневский.По признанию бывшего президента Польши, в беседах с белорусским лидером он понимал, что тот может делать все, что хочет. "Его личность мачо была необычайно сильно выражена", – цитирует политика портал "Еврорадио".С другой стороны, Лукашенко способен трезво оценивать ситуацию и понимать пределы своих возможностей. "Он был готов идти на компромисс", – рассказал Квасьневский о своем общении с Лукашенко.Президент России Владимир Путин не держится за нынешнего белорусского лидера: он смог бы поменять его на другого пророссийского политика, считает Александр Квасьневский. Если Кремль на это решится, конец эпохи Александра Лукашенко предрешен, заявил бывший польский лидер.Квасьневский призвал европейских политиков вести диалог с Россией о будущем Белоруссии. При этом ЕС должен настоять на новых президентских выборах в республике, уверен политик.Евросоюз не признал итоги голосования 1 августа. Выборы президента Белоруссии там назвали несвободными и недемократическими. 1 сентября Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников.10 сентября Лукашенко прибудет в Москву на переговоры с Путиным. Кроме того, вооруженные силы России и Белоруссии готовятся провести военные учения на территории двух стран.Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв правоохранительных органов для Белоруссии. Он будет пущен в ход, если радикалы попытаются захватить власть силой, пояснил российский лидер.