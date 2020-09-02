По состоянию на 2 сентября, в регионе насчитывается 6374 заболевших коронавирусной инфекцией.

29 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано во Владимирской области за минувшие сутки, сообщается в федеральной базе «Стопкоронавирус».По состоянию на 2 сентября, в регионе насчитывается 6374 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 5520 человек уже выздоровели. За минувшие сутки выписаны 22 человека. Между тем, в больницах и на амбулаторном лечении остаются 659 пациентов.За минувшие сутки от коронавируса скончался один человек. Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 195 летальных случаев.