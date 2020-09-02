Компания "КовровЛесПром" приобрела новую технику, которая во много раз увеличила эффективность труда.

Новыетехнологии лесозаготовки. Компания "КовровЛесПром" приобрела новую технику, которая во много разувеличила эффективность труда.Это новый харвестер "Джон Дир" - за десять секунд такой комплекс, под управлением машиниста делает то, с чем раньше целая бригада лесорубов не справлялась и за десять минут. Ствол зачищается от сучков и сразу распиливается на доли заданных размеров. И все это происходит автоматически - машинисту нужно только выбрать дерево.Вячеслав Кабаев, оператор валочной машины: «Моя часть - свалить, а в остальном она автоматизирована - забито в программе - ассортимент какой нужно выпускать - дальше она сама отмеряет, сама делает, сама пилит».Цена харвестера 40 миллионов рублей. Но его эффективность того стоит. Один машинист за смену заготавливает двести кубометров древесины. А новые технологии не позволят ему случайно спилить дерево за пределами зоны вырубки.Роман Шкляев, менеджер по продажам компании АСТ: «Есть возможность поставить границы делянки, что удобно для оператора, есть возможность выбрать ассортимент и пометить его. Сама заготовка становится проще и понятней для руководителей. То есть можно у руководителя на ноутбуке, на телефоне получить информацию, сколько заготовила машина за день».Для "КовровЛесПрома" это уже вторая такая машина. Компания арендует лесные участки в шести районах Владимирской области и параллельно с вырубкой проводит полный цикл лесовосстановительных работ.Ольга Котова, главный лесничий ООО "КовровЛесПром": «Ежегодно ООО "КовровЛесПром" сажает около 400 гектаров - это два миллиона сеянцев мы высаживаем на наши площади. Сеянцы выращиваем в собственном тепличном хозяйстве».К слову, в Селивановском районе в этом году, взамен вырубленного леса, молодыми соснами и елями будет засажено двести пятьдесят гектаров земли.Никита Тарбеев, Илья Хлудов«Вести-Владимир»