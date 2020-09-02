Компания "КовровЛесПром" приобрела новую технику, которая во много раз увеличила эффективность труда.
Новые
технологии лесозаготовки. Компания "КовровЛесПром" приобрела новую технику, которая во много раз
увеличила эффективность труда.
Это новый харвестер "Джон Дир" - за десять секунд такой комплекс, под управлением машиниста делает то, с чем раньше целая бригада лесорубов не справлялась и за десять минут. Ствол зачищается от сучков и сразу распиливается на доли заданных размеров. И все это происходит автоматически - машинисту нужно только выбрать дерево.
Вячеслав Кабаев, оператор валочной машины: «Моя часть - свалить, а в остальном она автоматизирована - забито в программе - ассортимент какой нужно выпускать - дальше она сама отмеряет, сама делает, сама пилит
».
Цена харвестера 40 миллионов рублей. Но его эффективность того стоит. Один машинист за смену заготавливает двести кубометров древесины. А новые технологии не позволят ему случайно спилить дерево за пределами зоны вырубки.
Роман Шкляев, менеджер по продажам компании АСТ: «Есть возможность поставить границы делянки, что удобно для оператора, есть возможность выбрать ассортимент и пометить его. Сама заготовка становится проще и понятней для руководителей. То есть можно у руководителя на ноутбуке, на телефоне получить информацию, сколько заготовила машина за день».
Для "КовровЛесПрома" это уже вторая такая машина. Компания арендует лесные участки в шести районах Владимирской области и параллельно с вырубкой проводит полный цикл лесовосстановительных работ.
Ольга Котова, главный лесничий ООО "КовровЛесПром": «Ежегодно ООО "КовровЛесПром" сажает около 400 гектаров - это два миллиона сеянцев мы высаживаем на наши площади. Сеянцы выращиваем в собственном тепличном хозяйстве
».
К слову, в Селивановском районе в этом году, взамен вырубленного леса, молодыми соснами и елями будет засажено двести пятьдесят гектаров земли.
Никита Тарбеев, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»