Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия объединят свои силы, если западные страны проявят агрессию. Слова лидера прокомментировали в Кремле.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия объединят свои силы, если западные страны проявят агрессию. Слова лидера прокомментировали в Кремле.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Александр Лукашенко не согласовывает свои заявления о внешней угрозе с коллегой Владимиром Путиным. "Нет никакой необходимости", – уточнил он.На прошлой неделе российский лидер объявил о формировании резерва из сотрудников силовых ведомств для подавления беспорядков в Белоруссии. Путин добавил, что военные будут задействованы, если в стране начнется разбой.Лукашенко подтвердил, что попросил о помощи Россию. При этом он отметил, что и сам способен успокоить протесты. По словам политика, россияне помогут белорусам "устаканить любого, кто дернется на западной границе".Также президент рассказал, что Запад хочет нанести удар по России и для этого будет использовать Белоруссию как трамплин. "Им нужен здесь рынок, где они собираются торговать своей продукцией", – пояснил Лукашенко.30 Авг 2020 в 10:24 PDTНапомним, массовые беспорядки в Белоруссии идут уже третью неделю. В уличных шествиях участвуют десятки тысяч человек по всей стране. Демонстранты требуют, чтобы покинул пост.Как утверждает сам президент, протесты спровоцированы извне. Чтобы показать свой серьезный настрой в борьбе с Западом, Александр Лукашенко .