Оппозиционер Валерий Цепкало нелестно высказался в адрес действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик назвал главу государства преступником.

Оппозиционер Валерий Цепкало нелестно высказался в адрес действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик назвал главу государства преступником.Валерий Цепкало заявил, что главная цель оппозиционеров сегодня – убрать Александра Лукашенко с поста. Президент уже потерял легитимность, его поддерживают только некоторые чиновники и силовики.По мнению экс-кандидата в президенты, референдум по поправкам в Конституцию не положит конец кризису в стране. Голоса белорусов будет вновь считать Центризбирком во главе Лидией Ермошиной.Валерий Цепкало назвал Светлану Тихановскую "законно избранным президентом". "Александр Лукашенко – преступник, который осуществил силовой захват власти", – подчеркнул оппозиционер на своей странице в "Фейсбук".Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Победу одержал действующий лидер. За Александра Лукашенко отдали голоса более 80% жителей страны. Его оппонентСветлана Тихановская получила 10% поддержки.30 Авг 2020 в 10:24 PDTСразу после оглашения итогов голосования белорусское руководство обвинили во лжи. Выборы назвали нечестными и несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, несколько предприятий объявили забастовки.Акции протеста в некоторых городах жестоко подавлялись силовиками. После этого страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ввели санкции против и 30 белорусов, причастных к насилию над протестующими.