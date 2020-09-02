Президент республики заверил, что самого страшного не должно произойти. При этом он не исключил вероятность развития такого сценария.

Президент республики заверил, что самого страшного не должно произойти. При этом он не исключил вероятность развития такого сценария.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в стране может начаться гражданская война в случае продолжения протестов.Лидер республики считает, что такой сценарий неизбежен, если граждане и дальше будут "ломать друг друга через колено". Однако он заверил, что такого не допустит."Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет", – приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.Политик добавил, что понимает всю серьезность ситуации и наличие проблем в государстве. При этом он подчеркнул, что в стране "нет беспредела", и это хорошо."Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем", – добавил он.Ранее Александр Лукашенко . Страну поделят на куски, а десятки граждан будут жестоко убиты.30 Авг 2020 в 10:24 PDTПри этом лидер опроверг распространенное утверждение о том, что он "держится за власть посиневшими пальцами". Единственное, чего он хочет, – это защитить страну от агрессоров.В Белоруссии уже почти месяц идут массовые протесты. Десятки людей выходят на улицы с красно-белыми флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Президент заявил, что большинство демонстрантов – это уголовники и безработные.