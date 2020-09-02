С результатом 44 минуты 27 секунд

Сегодня в ходе финального этапа международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр на полигоне Вантовый во Владимирской области определился победитель состязаний.Первое место в конкурсе с результатом 44 минуты 27 секунд завоевала команда от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. Второе место с результатом 49 минут 1 секунда – у команды Народно-освободительной армии Китая.«Поздравляю победителей конкурса – команду Западного военного округа, военнослужащие которой проявили максимальный профессионализм, выражаю восхищение команде Народно-освободительной армии Китая, которая продемонстрировала отличный результат», – подвёл итоги конкурса начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.По информации пресс-центра конкурса «Открытая вода» АрМИ-2020, в ходе финального этапа на створах реки Ока военнослужащие выполнили шесть этапов эстафеты, максимально быстро переправив на другой берег реки танки, бронемашины и грузовые автомобили с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.Расчеты демонстрировали мастерство в сборке понтонов, управлении техникой и переправе на другой берег. В том числе был собран гигантский 60-тонный паром, а также паром для переправы танкового взвода в полном составе с боевой техникой.(Фото: пресс-центр конкурса «Открытая вода» АрМИ-2020)