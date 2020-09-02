Немецкий журналист Райнхард Фезер опубликовал собственное видение выхода Белоруссии из политического кризиса. Он уверен, что стране необходимы фундаментальные изменения.

Немецкий журналист Райнхард Фезер опубликовал собственное видение выхода Белоруссии из политического кризиса. Он уверен, что стране необходимы фундаментальные изменения.Много десятков лет продолжается спор о том, какая юридическая основа может считаться фундаментом для существования той или иной страны. Некоторые уверены, что в качестве такого документа выступает основной закон – Конституция.Глобальные изменения в жизни государства неизбежно отразятся и на его Конституции, равно как и изменение этого документа повлекут за собой неизбежные перемены. Именно это и необходимо Белоруссии, уверен немецкий журналист Райнхард Фезер.Он отмечает, что о необходимости перемен говорят не только протестующие в Белоруссии, но и сам Александр Лукашенко. Вместе с этим, сам он не меняется, равно как остается прежне и его тактика по отношению к подавлению воли несогласных.В связи с этим, уверен обозреватель, и слова Александра Лукашенко о возможном изменении Конституции необходимо рассматривать лишь как очередной отвлекающий маневр. Внесение поправок, а то и полное переписывание основного закона, тем не менее – необходимая мера для Белоруссии, уверен эксперт.Однако вестись этот процесс, считает он, должен без какого-либо участия Александра Лукашенко. Открытым остается вопрос, как этого добиться протестующим.