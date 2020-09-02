Форум посвящен 865-летию основания Свято-Боголюбовского монастыря и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

6 сентября во Владимире пройдет Первый международный историко-культурныйСвято-Андреевский форум. Его главная цель - привлечь внимание к незаслуженно забытой личности князя Андрея Боголюбского. Форум посвящен 865-летию основания Свято-Боголюбовского монастыря и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня прошла пресс-конференция организаторов.Иеромонах Варфоломей (Минин) , участник оргкомитета форума: «Важность, актуальность, я думаю, она безусловно не подлежит никакому сомнению. Князь Андрей Боголюбский - это имя которого вписано в историю не только города Владимира и Суздаля, а России, мировой истории. С этим именем, часто его называют человеком, который предвосхищал своё историческое время, то есть те политические идеи, которые князь закладывал в своей деятельности в дальнейшем, поэтому с этим именем связано очень многое».Официальное открытие форума начнется с благодарственного молебна, его совершит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В 11.30 стартует праздничная программа на Соборной площади. Это будет военно-историческая реконструкция Древней Руси 12 века. Зрителей ждут выступления Центра древнерусских ратоборств. Также пройдет фестиваль колокольного звона . В Патриаршем саду откроется выставка работ участников пленэра, который проходил в местах, связанных с князем. А 6 сентября в Доме дружбы пройдет дискуссия на тему "Предтеча российской государственности: традиции и новации в деяниях Андрея Боголюбского». В нем примут участие богословы, ученые, историки, в том числе и зарубежные. Завершится форум в Суздале 7 сентября научной конференцией.Вера Куликова