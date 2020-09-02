Фигурант похищал предметы быта для продажи.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый, взламывая дверные замки и запоры, проникал в жилые дома, расположенные в одном из населенных пунктов Судогодского района, и похищал различное имущество, в ом числе различные предметы быта. Похищенное мужчина впоследствии продал, а денежные средства от продажи потратил на спиртное и продукты питания.Следователями собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигуранта к совершению трёх эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 14 000 рублей. В ходе следствия ущерб был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.