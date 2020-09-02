Работы в этом году носят охранный характер.

Суздальскаяархеологическая экспедиция Российской академии наук ведет раскопки в Кидекше под Суздалем. Работы в этом году носятохранный характер.Площадь исследования - всего около 100 метров. Но место раскопок - уникально. Раньше здесь была земская школа. А рядом расположен Собор Святых Бориса и Глеба 12 века. Это делает участок интересным, изыскания помогут узнать, как жили люди в 12 веке.Анастасия Федорина, младший научный сотрудник отдела средневековой археологии ИА РАН: «На наше счастье дом оказался на ленточных фундаментах. Один раскоп у нас как раз внутри дома. Сейчас этот дом будет реконструироваться. И поэтому мы ведем раскопки внутри дома и снаружи. Так как дом был на ленточном фундаменте, он практически не затронул культурные слои предыдущего времени. В результате мы имеем выразительный материал 18 века и немножко Древней Руси внутри дома».Все подробности в итоговых "Вестях" в 21.10.