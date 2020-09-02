В многоквартирном доме в Махачкале произошел пожар, жертвами которого стали пятеро человек, передает . Огонь охватил сразу два этажа здания. На четвертом под присмотром дедушки было шестеро ..

В многоквартирном доме в Махачкале произошел пожар, жертвами которого стали пятеро человек, передает . Огонь охватил сразу два этажа здания. На четвертом под присмотром дедушки было шестеро детей. Мужчина и четверо из них смогли спастись. На пятом этаже с двумя детьми была 24-летняя девушка – они погибли все.