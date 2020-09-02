Сегодня поговорим о правилах содержания домашних животных. Выясним, есть ли права у четвероногих. И как о них должны заботиться
<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2020-pryamoj-efir-pravila-soderzhaniya-domashnix-zhivotnyx.html" target="_blank">Прямой эфир: «Правила содержания домашних животных»</a> - Сегодня поговорим о правилах содержания домашних животных. Выясним, есть ли права у четвероногих. И как о них должны заботиться
[url=https://33live.ru/novosti/02-09-2020-pryamoj-efir-pravila-soderzhaniya-domashnix-zhivotnyx.html]Прямой эфир: «Правила содержания домашних животных»[/url] - Сегодня поговорим о правилах содержания домашних животных. Выясним, есть ли права у четвероногих. И как о них должны заботиться