Сегодня поговорим о правилах содержания домашних животных. Выясним, есть ли права у четвероногих. И как о них должны заботиться

Сегодня поговорим о правилах содержания домашних животных. Выясним, есть ли права у четвероногих. И как о них должны заботиться хозяева.