Производителю сливочного масла направлено предписание на отзыв декларации о соответствии.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что ответственное лицо на производстве нарушило правила оформления ветеринарных документов. Они оформлялись на сливочное масло без сведений, подтверждающих происхождение первоначального сырья. Специалистам центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» было направлено масло сливочное «Традиционное» м.д.ж. 82,5% торговой марки «Домашнее Подворье»Как показали результаты экспертизы, в молочной продукции была установлена фальсификация растительными жирами по составу стеринов (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин). Кроме того, в сливочном масле отмечены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава образца путем снижения содержания молочного жира и примеси растительных жиров.Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской области оперативно довели результаты лабораторных исследований до производителя с целью недопущения дальнейших нарушений и Управления по Республике Мордовия и Пензенской области для принятия мер. Кроме того, были проинформированы - социальное учреждение и поставщики некачественной продукции для ее изъятия из реализации и учета данной информации при заключении контрактов в дальнейшем. Производителю сливочного масла направлено предписание на отзыв декларации о соответствии.