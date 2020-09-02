В эстафете сразились военнослужащие России и Китая.

В Муроме завершился финальный этап международных соревнований "Открытая вода-2020". В эстафете сразились военнослужащие России и Китая.Финал проходил на полигоне "Вантовый". Быстрее всех оказалась команда России от Западного военного округа. Понтонеры максимально быстро переправили танки, бронемашины и грузовые автомобили с одного берега Оки на другой. Также в играх участвовала команда из Мурома 28-ой отдельной понтонно-мостовой бригады, на 70% состоящая из новобранцев. Команда к играм подготовилась всего за три недели. Они заняли третье место. А гости из Китайской Народной Республики получили серебро, но не расстроились и в подарок коллегам и зрителям из России исполнили "Катюшу".Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск Вооруженных Сил России: «С хорошей пятеркой можно поздравить команду. Убедительная победа - на 10 минут опередили китайскую команду. Победа была честная, на воде не обманешь - все видно».Екатерина Таманова