Военнослужащие Западного военного округа стали победителями международных армейских игр «Открытая вода — 2020″. Соревнования проводились в Муроме. Помимо наших военных, в

Военнослужащие Западного военного округа стали победителями международных армейских игр «Открытая вода — 2020″. Соревнования проводились в Муроме. Помимо наших военных, в соревнованиях участвовала команда из Народно-освободительной армии Китая. В ходе финальных испытаний — китайские и российские военные — должны были максимально быстро переправить на другой берег Оки танки, бронемашины и грузовые автомобили с применением специальных