Новый учебный год стартовал. Почувствовали ли разницу школьники и их родители за два дня? У 39 школы, а точнее у школьного забора, родители вместе с детьми начали собираться заранее. Взрослым

Новый учебный год стартовал. Почувствовали ли разницу школьники и их родители за два дня? У 39 школы, а точнее у школьного забора, родители вместе с детьми начали собираться заранее. Взрослым вход на территорию запретили, а фотографии нужно сделать. Чуть позже стали подтягиваться ребята постарше. Некоторые даже предпочли до школы доехать, а не дойти. Оказывается, уже