Перед Днём знаний мы решили выяснить, как владимирцы готовились к началу нового учебного года. О букетах для учителей родители позаботились заранее, на сборы в школу потратили около 20 тысяч

Перед Днём знаний мы решили выяснить, как владимирцы готовились к началу нового учебного года. О букетах для учителей родители позаботились заранее, на сборы в школу потратили около 20 тысяч рублей. Покупки для своего сына-третьеклассника мама Анастасия не откладывала в долгий ящик. К 1-му сентября оставалось купить только букет. Вместо магазинных цветов остановилась на садовых. Устраивают