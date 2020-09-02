1 сентября более чем в 40 тысячах российских школ состоялись торжества, посвященные Дню знаний.

1 сентября более чем в 40 тысячах российских школ состоялись торжества, посвященные Дню знаний. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в большинстве регионов страны праздничные мероприятия прошли только для учеников 1, 9 и 11 классов.К охране общественного порядка было привлечено более 102 тысяч сотрудников полиции. В их числе – инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты-кинологи и участковые уполномоченные полиции. На прилегающих к образовательным организациям территориях дежурили сотрудники Госавтоинспекции.Кроме того, для обеспечения безопасности граждан были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.Нарушений общественного порядка допущено не было.