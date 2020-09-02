В московском театре имени Ермоловой началась церемония прощания с актером, режиссером и педагогом Владимиром Андреевым. На панихиде присутствует корреспондент Дни.ру.

В московском театре имени Ермоловой началась церемония прощания с актером, режиссером и педагогом Владимиром Андреевым. На панихиде присутствует корреспондент "Дни.ру".На сцене Московского драматического театра имени Ермоловой Андреев служил с 1952 года, с 1970 по 1985-й занимал должность главного режиссера. В 1990 году стал художественным руководителем. В этой должности Андреев проработал там до 2012 года, когда уступил кабинет Олегу Меньшикову и перешел на позицию президента театра.29 Авг 2020 в 8:32 PDT27 августа коллеги поздравляли Владимира Андреева с 90-летием, а через два дня он умер после микроинсульта – давно страдал ишемической болезнью сердца...Андреев дважды был женат. От первого брака, с актрисой Натальей Архангельской, у него осталась дочь Ольга. Во втором, с актрисой Натальей Селезневой, которая на 15 лет младше, родился сын Егор. Он постоянно находится у гроба рядом с черной от горя матерью, поддерживает ее и принимает соболезнования.Проститься с легендой театрального мира пришли его многочисленные ученики и коллеги. Среди них – Александр Ширвиндт и Марк Розовский.