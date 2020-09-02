Ковровский горсовет проголосовал за Елену Фомину. Всего претендентов на кресло градоначальника было трое. 20 депутатов отдали свой голос за Фомину. Ещё один голос достался её конкуренту. Два

Ковровский горсовет проголосовал за Елену Фомину. Всего претендентов на кресло градоначальника было трое. 20 депутатов отдали свой голос за Фомину. Ещё один голос достался её конкуренту. Два бюллетеня счётная комиссия признала недействительными. Новому главе пожелали большей открытости с гражданами, ведь жители в лице мэра хотят видеть защитника. В свою очередь новоизбранная градоначальница сказала, что понимает