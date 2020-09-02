Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в Генеральной Ассамблее ООН, передает телеканал . Он уточнил, что обращение российского лидера будет ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в Генеральной Ассамблее ООН, передает телеканал "". Он уточнил, что обращение российского лидера будет записано заранее. В Кремле отметили, что Генассамблея сама предложила такой вариант выступления в связи с ситуацией с коронавирусом.