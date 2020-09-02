Во время урагана в во дворе здания областного Минздрава на улице Вайнера в Екатеринбурге упал столб, передает . В результате серьезно пострадала 60-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ..
<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2020-v-ekaterinburge-iz-za-buri-stolb-upal-na-cheloveka.html" target="_blank">В Екатеринбурге из-за бури столб упал на человека</a> - Во время урагана в во дворе здания областного Минздрава на улице Вайнера в Екатеринбурге упал столб, передает . В результате серьезно пострадала 60-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ..
[url=https://33live.ru/novosti/02-09-2020-v-ekaterinburge-iz-za-buri-stolb-upal-na-cheloveka.html]В Екатеринбурге из-за бури столб упал на человека[/url] - Во время урагана в во дворе здания областного Минздрава на улице Вайнера в Екатеринбурге упал столб, передает . В результате серьезно пострадала 60-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ..