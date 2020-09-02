Поиски осложнялись тем, что женщина ушла в лес без мобильного телефона и с ней было невозможно поддерживать связь.

Кольчугинские спасатели нашли и вывезли из леса потерявшуюся два дня назад пожилую женщину. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о том, что днём в посёлке Раздолье Кольчугинского района ушла в лес за грибами и не вернулась местная жительница 1958 г.р., поступило 31 августа. К её поискам были привлечены силы и средства администрации района, полиции, добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино, кинологи МЧС. Кроме того, поисковые работы велись и с помощью беспилотника.Поиски осложнялись тем, что женщина ушла в лес без мобильного телефона и с ней было невозможно поддерживать связь.Поиски продолжались в течение двух дней. К счастью, сегодня вечером женщина была найдена сотрудником пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино сержантом внутренней службы Евгением Верховским. Женщина была обнаружена в лесу в 1 км от деревни Малое Григорово.Как рассказал Евгений, вместе с добровольцем, с которым они шли в группе, они начали обследование леса со стороны трассы. Работали на отклик, в какой-то момент на их крик и отозвалась пропавшая. Её местоположение было оперативно обнаружено.Бабушку вынесли с труднодоступного участка, после чего транспортировали до кареты «скорой» на автомобиле повышенной проходимости – пожарной автоцистерны ПСЧ №20. После чего пенсионерку передали в руки сотрудников «скорой помощи». Сейчас её здоровью ничто не угрожает.