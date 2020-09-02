С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7 %...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали четверых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.Полицейские установили, что теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7 %.Следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 и части 2 статьи 172 УК РФ.В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи и иные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. При задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки.В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, а также на изобличение их соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк