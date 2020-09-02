По версии следствия, обвиняемая несколько раз похищала часть выручки из кассы торгового павильона, в котором работала.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы города Мурома. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение).В мае текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 50-летняя собственница одного из павильонов по продаже одежды. Женщина сообщила о пропаже денег из кассы торговой точки.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к хищению денежных средств задержали бывшую работницу данного павильона.Фигурантка в содеянном созналась.В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 5 по 11 мая обвиняемая периодически присваивала из кассы часть выручки, после чего уволилась. Недостача была выявлена собственником в ходе ревизии при передаче дел новому работнику.Ущерб в сумме 10 000 рублей, причиненный фигуранткой собственнику, был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.