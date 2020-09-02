К новому учебному году «Ростелеком» представляет обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей». Теперь в сервисе представлены видеоуроки по всем предметам

К новому учебному году «Ростелеком» представляет обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей». Теперь в сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Школьникам доступны видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности, а также другой дополнительный контент.