Учащиеся гимназии №17 города Петушки сегодня приняли участие в открытом уроке, посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Этот урок эти мальчишки и девчонки из 17 гимназии в Петушках запомнят на всю жизнь. На прямой связи - Президент Владимир Путин. Тема - самая важная - юбилей Великой Победы.Этот открытый урок - награда за победу. Девятиклассник Олег Поликарпов - член регионального совета школьников - летом он представил свою работу о поисковом движении района на одном из конкурсов. Теперь о его проекте узнала вся страна.Олег Поликарпов, ученик 9 класса гимназии №17 г. Петушки: «Ухаживаем за захоронениями, за мемориальными плитами, следим за порядком, следим чтобы не было на территории мемориала никаких других захоронений потому что это историческая ценность».Девиз урока "Помнить – значит, знать". Школьники из 12 регионов страны вышли на связь с главой государства. Всех их объединяет любовь к истории России. Движение "Поиск" в Петушинском районе существует более 30 лет. За это время юными поисковиками были найдены останки десятков солдат Великой Отечественной Войны.Светлана Шмодина, директор гимназии №17 г. Петушки: «Родственники находятся по интернет ресурсам и встречи происходят до сегодняшнего дня. Люди приезжают и очень благодарят детей , которые и ухаживают и продолжают поисковую работу».Недавно ребята обновили мемориал у деревни Рощино. Братское кладбище когда-то находилось в ужасном состоянии.Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района: «Открытый урок вел Президент и мы видим, какое большое внимание уделяет наш главнокомандующий этому движению, потому что память переписывать нельзя. Ее надо сохранять».По словам Владимира Путина - "на фронт или в партизанские отряды уходили тогда ровесники сегодняшних старшеклассников" . И важно понимать , какой ценой завоевана Великая Победа. Это нужно не только для хороших оценок , это нужно для будущего страны.Александр Сыпченко, Александр Голубев«Вести-Владимир»